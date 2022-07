Ultime Notizie – M5S, oggi l’incontro Conte-Draghi – Adnkronos.com (Di venerdì 1 luglio 2022) “Sì, lo vedrò oggi”. Così Giuseppe Conte, ai microfoni di ‘Agorà estate’, risponde a chi gli chiede se incontrerà oggi il premier Mario Draghi. In attesa del faccia a faccia dopo le tensioni degli ultimi giorni, il presidente del Consiglio ieri in conferenza stampa aveva rassicurato sulle sorti dell’esecutivo che lo sostiene: “Sono ancora ottimista, il governo non rischia. Questo governo non si fa senza Cinquestelle. Il governo è nato con i Cinquestelle, non si acContenta di un appoggio esterno”, aveva spiegato, aggiungendo: “L’interesse degli italiani è preminente nei nostri legislatori e nelle forze che sostengono questo governo”. “All’inizio del governo – ricordava – durante le consultazioni preliminari ho detto a tutti ‘questo governo non si fa senza Cinquestelle’ e questa resta ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 1 luglio 2022) “Sì, lo vedrò”. Così Giuseppe, ai microfoni di ‘Agorà estate’, risponde a chi gli chiede se incontreràil premier Mario. In attesa del faccia a faccia dopo le tensioni degli ultimi giorni, il presidente del Consiglio ieri in conferenza stampa aveva rassicurato sulle sorti dell’esecutivo che lo sostiene: “Sono ancora ottimista, il governo non rischia. Questo governo non si fa senza Cinquestelle. Il governo è nato con i Cinquestelle, non si acnta di un appo esterno”, aveva spiegato, aggiungendo: “L’interesse degli italiani è preminente nei nostri legislatori e nelle forze che sostengono questo governo”. “All’inizio del governo – ricordava – durante le consultazioni preliminari ho detto a tutti ‘questo governo non si fa senza Cinquestelle’ e questa resta ...

