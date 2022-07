Ultime Notizie – Caldo record fino a martedì, poi verso crollo termico (Di venerdì 1 luglio 2022) Caronte si rinforza e torna prepotente su tutta l’Italia riportando 38-40°C diffusi, domenica anche a Roma. Il Caldo sarà opprimente, asfissiante e decisamente insopportabile ma, almeno questa volta, vediamo la luce in fondo al tunnel. Speriamo sia confermata dalle prossime emissioni modellistiche, ma questa luce significa un calo delle temperature e addirittura anche delle piogge importanti. Quando farà più fresco? Quando pioverà? Il giorno della svolta sembra essere mercoledì 6 luglio quando il probabile cedimento di Caronte favorirà un calo termico e temporali sparsi al Nord, anche in Pianura Padana. L’aria più fresca ed instabile in arrivo dall’Atlantico scivolerà poi verso il Centro nella giornata successiva e arriverà anche al Sud, dove potrebbe causare anche delle piogge persistenti. Il weekend tra l’8 ed il 10 luglio potrebbe ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 1 luglio 2022) Caronte si rinforza e torna prepotente su tutta l’Italia riportando 38-40°C diffusi, domenica anche a Roma. Ilsarà opprimente, asfissiante e decisamente insopportabile ma, almeno questa volta, vediamo la luce in fondo al tunnel. Speriamo sia confermata dalle prossime emissioni modellistiche, ma questa luce significa un calo delle temperature e addirittura anche delle piogge importanti. Quando farà più fresco? Quando pioverà? Il giorno della svolta sembra essere mercoledì 6 luglio quando il probabile cedimento di Caronte favorirà un caloe temporali sparsi al Nord, anche in Pianura Padana. L’aria più fresca ed instabile in arrivo dall’Atlantico scivolerà poiil Centro nella giornata successiva e arriverà anche al Sud, dove potrebbe causare anche delle piogge persistenti. Il weekend tra l’8 ed il 10 luglio potrebbe ...

