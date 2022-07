UFFICIALE – Il primo acquisto del Real Betis è Luiz Henrique (Di venerdì 1 luglio 2022) Da pochi minuti è UFFICIALE l’acquisto del Real Betis del giovane attaccante brasiliano Luiz Henrique. Un primo giorno di calciomercato scoppiettante, che sta regalando numerosi colpi di scena, da Richarlison al Tottenham a Marcos Antonio alla Lazio. Il giovane attaccante classe 2001 era stato precedentemente accostato ad alcune squadre di Serie A, ma il club andaluso è riuscito a prevalere sui rivali, garantendosi le prestazioni del brasiliano. Luiz Henrique al Real Betis, la nota del club andaluso Il Real Betis ha ufficializzato tramite Twitter l’acquisto dell’attaccante brasiliano: OFICIAL El #RealBetis y el ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 1 luglio 2022) Da pochi minuti èl’deldel giovane attaccante brasiliano. Ungiorno di calciomercato scoppiettante, che sta regalando numerosi colpi di scena, da Richarlison al Tottenham a Marcos Antonio alla Lazio. Il giovane attaccante classe 2001 era stato precedentemente accostato ad alcune squadre di Serie A, ma il club andaluso è riuscito a prevalere sui rivali, garantendosi le prestazioni del brasiliano.al, la nota del club andaluso Ilha ufficializzato tramite Twitter l’dell’attaccante brasiliano: OFICIAL El #y el ...

Pubblicità

acmilan : There’s a new Swedish striker in town: welcome, Kosovare Asllani! ?? - RadioZetaOf : ?? L'avete sentito il brano di Charlie Puth e... Jung Kook dei BTS? è il primo progetto solista dalla pausa ufficial… - vogue_italia : Tenetevi forte e preparatevi, perchè vi stiamo per svelare il PRIMO ritratto ufficiale di William e Kate. - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Napoli, annunciato Kvaratskhelia, De Laurentiis: 'Che l'azzurro del mare e del cielo possa essere il colore… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Napoli, annunciato Kvaratskhelia, De Laurentiis: 'Che l'azzurro del mare e del cielo possa essere il colore… -