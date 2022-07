**Ucraina: Zelensky, 'in momento difficile veri amici come Norvegia sono accanto a noi'** (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "Nel difficile momento della lotta per la libertà, i veri amici come la Norvegia sono accanto all'Ucraina". Lo afferma il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram, commentando l'incontro con il primo ministro della Norvegia Jonas Gahr Store in visita a Kiev. "Abbiamo discusso del rafforzamento della pressione delle sanzioni sull'aggressore, ulteriore supporto alla difesa. ha sottolineato Zelensky- sono state toccate le questioni della ricostruzione del nostro Stato dopo la guerra". "Per noi -ha aggiunto il presidente ucraino- è importante che il Primo Ministro abbia visitato i distretti colpiti dall'occupazione russa nell'Oblast di ... Leggi su iltempo (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "Neldella lotta per la libertà, ilaall'Ucraina". Lo afferma il presidente dell'Ucraina Volodymyrsul suo canale Telegram, commentando l'incontro con il primo ministro dellaJonas Gahr Store in visita a Kiev. "Abbiamo discusso del rafforzamento della pressione delle sanzioni sull'aggressore, ulteriore supporto alla difesa. ha sottolineatostate toccate le questioni della ricostruzione del nostro Stato dopo la guerra". "Per noi -ha aggiunto il presidente ucraino- è importante che il Primo Ministro abbia visitato i distretti colpiti dall'occupazione russa nell'Oblast di ...

