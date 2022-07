“Tutti pazzi per Mary”: l’oroscopo di venerdì primo luglio 2022 (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutil’oroscopo di oggi, venerdì primo luglio 2022: amore, lavoro, salute e fortuna. Fatti consigliare dagli astri e segui i consigli di Mary per vivere al meglio la giornata. La rubrica astrologica di Maria Falcione, scrittrice beneventana con all’attivo la pubblicazione di 6 libri più numerose partecipazioni a concorsi letterari, con la passione per gli astri. Ariete (21 marzo – 19 aprile) Oggi cari ariete bisogna fare attenzione a non osare troppo. Dovrete fare una scelta ma prima di dire come la pensate fermatevi a riflettere con attenzione. Onde evitare di creare danni tanto in amore quanto sul lavoro. Toro (20 aprile – 20 maggio) Cari toro oggi tutto procede per il meglio sul lavoro. Se c’è un collega che vi ha chiesto una mano cercate di aiutarlo e non ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutidi oggi,: amore, lavoro, salute e fortuna. Fatti consigliare dagli astri e segui i consigli diper vivere al meglio la giornata. La rubrica astrologica di Maria Falcione, scrittrice beneventana con all’attivo la pubblicazione di 6 libri più numerose partecipazioni a concorsi letterari, con la passione per gli astri. Ariete (21 marzo – 19 aprile) Oggi cari ariete bisogna fare attenzione a non osare troppo. Dovrete fare una scelta ma prima di dire come la pensate fermatevi a riflettere con attenzione. Onde evitare di creare danni tanto in amore quanto sul lavoro. Toro (20 aprile – 20 maggio) Cari toro oggi tutto procede per il meglio sul lavoro. Se c’è un collega che vi ha chiesto una mano cercate di aiutarlo e non ...

