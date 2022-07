Ticket di ingresso a Venezia, l'attivista Jane Da Mosto: «La città smetta di promuovere un turismo mordi e fuggi» (Di venerdì 1 luglio 2022) Secondo la fondatrice dell'associazione «We are here Venice» la soluzione all'overtourism nasce da un'azione ad ampio spettro: «Il turismo che riceve Venezia oggi è determinato da quello che la città sta offrendo, troppi negozi di cianfrusaglie e cibo d'asporto» Leggi su vanityfair (Di venerdì 1 luglio 2022) Secondo la fondatrice dell'associazione «We are here Venice» la soluzione all'overtourism nasce da un'azione ad ampio spettro: «Ilche riceveoggi è determinato da quello che lasta offrendo, troppi negozi di cianfrusaglie e cibo d'asporto»

