The Boys 3, recensione del settimo episodio: padri e figli (Di venerdì 1 luglio 2022) La recensione del settimo episodio della terza stagione di The Boys (3x07), che pone le basi per un finale a dir poco drammatico. Dopo le emozioni forti dell'Eroegasmo della scorsa settimana, il livello rimane alto per il penultimo capitolo della terza stagione, come potete leggere in questa recensione di The Boys 3x07. Un penultimo tassello di questo terzo puzzle costruito da Eric Kripke, che arriva un po' dal nulla per tutti (nel senso che Prime Video aveva fornito in anteprima ai giornalisti solo sei degli otto episodi, preservando la sorpresa di quello che sarebbe accaduto dopo la visita all'orgia dei Super). E, come da tradizione, arriva per rimescolare un'ultima volta le carte in tavola in vista di un finale di stagione altamente drammatico, … Leggi su movieplayer (Di venerdì 1 luglio 2022) Ladeldella terza stagione di The(3x07), che pone le basi per un finale a dir poco drammatico. Dopo le emozioni forti dell'Eroegasmo della scorsa settimana, il livello rimane alto per il penultimo capitolo della terza stagione, come potete leggere in questadi The3x07. Un penultimo tassello di questo terzo puzzle costruito da Eric Kripke, che arriva un po' dal nulla per tutti (nel senso che Prime Video aveva fornito in anteprima ai giornalisti solo sei degli otto episodi, preservando la sorpresa di quello che sarebbe accaduto dopo la visita all'orgia dei Super). E, come da tradizione, arriva per rimescolare un'ultima volta le carte in tavola in vista di un finale di stagione altamente drammatico, …

Pubblicità

ilpost : Il governo della Nuova Zelanda ha classificato come organizzazioni terroristiche i gruppi estremisti di destra Prou… - scemadaguerra : 'sempre più in fretta' = un episodio al giorno però ci ho messo anni per finire la prima stagione per me questo pe… - sabianyxfeels : Peguei spoiler de The Boys ?? - daeneryh : finalmente indo ver the boys - teuxis : tive um tempinho e assisti The Boys -