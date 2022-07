(Di venerdì 1 luglio 2022) Restano tutto sommatoin casa granata. La, dopo una riunione in sede avvenuta nella tarda mattinata di oggi e dopo aver ascoltato il parere finale del presidente Danilo Iervolino, ha lasciato tutto così com’era modificando leggermente il tariffario per il pacchetto famiglia, conun po’ più convenienti. Il club granata ha deciso di dedicare un’ulteriorestica ai nuclei familiari nel settore distinti del Principestadi. La validità è per le 19 gare casalinghe del campionato di massima serie e sono stati aggiunti gliper il secondo figlio (272 €) e per il terzo figlio (238 €). Il family pack L’offerta è riservata a nuclei familiari di almeno tre persone (un ...

Pubblicità

Cronache Salerno

Ladopo Pasqua sottoporrà, all'approvazione del Comune di Salerno, la sua idea per un ... Tutto con copertura semovente dei settori, che resteranno sostanzialmenteBologna e Verona in trasferta esono gli appuntamenti da non fallire in vista di un ... Le sconfitte di Genoa e Venezia hanno lasciato i distacchie questo consente alla Samp di ... Salernitana, invariati i prezzi degli abbonamenti, ulteriori sconti per le famiglie Restano tutto sommato invariati i prezzi degli abbonamenti in casa granata. La Salernitana, dopo una riunione in sede avvenuta nella tarda mattinata di oggi e dopo aver ascoltato il parere finale del ...