Richiesto da Marsiglia e Galatasaray | De Zerbi rivela | la scelta sul suo futuro!

Roberto De Zerbi ultimamente ha ricevuto diverse offerte da diversi club europei, ecco quale sarà il suo futuro. De Zerbi futuro Roberto De Zerbi in questi mesi ha ricevuto diverse offerte da tutta Europa. Dopo i fatti in Ucraina l'allenatore italiano ha dovuto abbandonare lo Shakhtar Donetsk, attirando l'interesse di molti club. Il primo è stato il Galtasaray, a cui si sono poi aggiunti l'Athletic Bilbao e il Bournemouth. In questi giorni il suo nome si è aggiunto a quello dei vari candidati per la gestione dell'Olympique Marsiglia, ma pare che nessuno di questi lo avrà in panchina. Come infatti riporta Nciloò Schira con un tweet, De Zerbi ha deciso di prendersi un anno sabbatico dopo l'esperienza ucraina, e non accetterà ...

