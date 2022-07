Pirlo senza pace | mani nei capelli per l’ex Juve | il motivo gela i tifosi

Leggi su serieanews

(Di venerdì 1 luglio 2022)è pronto a ripartire in Turchia, al Karagümrük, tuttavia il periodo vissuto dalallenatore dellantus resta difficile. Per ripartire, dopo l’esperienza agrodolce allantus nella stagione 2020/21 conclusa con l’esonero, ha dovuto attendere un anno e trasferirsi in Turchia. Al Karagümrük Andreaavrà finalmente la possibilità di tornare in panchina e mettersi alla prova Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.