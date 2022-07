Per le mafie i social sono una vetrina eccellente | trash e ostentazione | così si mostra la malavita 2

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 luglio 2022) continua da qui Non serve essere un sociologo per affermare che inetwork come Facebook, Instagram e Twitter, per non dire di Tik-tok, hanno profondamente modificato il concetto di contattoe fra esseri umani. Favoriscono gli incontri virtuali con persone lontane con cui non ci si sente da anni, addirittura con compagni delle elementari di cui non si ricorda neanche il nome, ma è innegabile che, proprio grazie a questa forza, itendano anche a limitare la sana pratica dei rapporti personali. I contatti virtuali da un lato aprono al mondo, ma dall’altro non solo imprigionano in gabbie, ma aiutano gli utilizzatori a costruirla. Ed è innegabile che inetwork siano anche un potentissimo strumento di promozione. Chi sa come usarli produce migliaia, centinaia di migliaia o milioni di fan, tanto da ...