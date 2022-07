Pubblicità

TackleTattico : #Caressa: 'Il rinnovo di #Maldini e #Massara sembra forzato.' Chi glielo dice che stiamo parlando di uno che per il… - gilnar76 : Caressa: «Il rinnovo di Maldini e Massara mi è sembrata una cosa forzata» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - PianetaMilan : #Milan, #Caressa: “Rinnovo #Maldini? Mi è sembrata una cosa forzata” #ACMilan #SempreMilan - GIUSPEDU : RT @theMilanZone_: ????#Caressa: 'Rinnovo #Maldini? Mi è sembrata una cosa forzata, non sembrava convinto' #Milan - fede_capellaro : @MilanNewsit Comunque Caressa ad inizio campionato aveva previsto la vincita dello scudetto da parte del Milan grazie a Giroud. -

Nel frattempo, i bianconeri e il, starebbero pensando a riportare in Italia Mauro Icardi, ... " Cristiano Ronaldo potrebbe tornare alla Juventus Ma no, è una cavolata del mio amicoche ...... Dottor Giorgio Gori (marito di Cristina Parodi, cognato di Benedetta Parodi e Fabioche al ... il tifoso del. Che hai Perché stai lagnandoti Volle sapere il Supremo. Ti ho dato tutto ...Intervenuto in diretta su Sky Sport 24, Fabio Caressa ha parlato dei rinnovi, arrivati all'ultimo minuto, di Paolo Maldini e Frederic Massara. Queste le ...Caressa: «Il rinnovo di Maldini e Massara mi è sembrata una cosa forzata». Le parole del giornalista Fabio Caressa ha commentato ai microfoni di Sky Sport 24 il rinnovo di Maldini e Massara. Ecco le p ...