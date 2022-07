Lo sgarbo di Draghi e la difficile permanenza al governo. Parla Maiorino (M5S) (Di venerdì 1 luglio 2022) Su eventuali elementi oggettivi nessuno si sbilancia. Non è ancora spuntato nulla che confermi o smentisca il fatto che il premier Mario Draghi abbia chiesto a Beppe Grillo di esautorare Giuseppe Conte e di deporlo dalla carica di leader del Movimento 5 Stelle. Pare ci siano state telefonate tra Conte e Grillo, messaggi tra il premier e il suo predecessore. L’unica cosa chiara è che “da parte di Draghi, qualsiasi siano state le parole pronunciate, è stata commessa una sgrammaticatura istituzionale”. Alessandra Maiorino, senatrice pentastellata vicinissima a Conte di questo ne è più che convinta. Tanto di averla ribadita “personalmente in una riunione con Beppe Grillo”. In che cosa si sostanzia lo sgarbo del premier, dunque? Al di là di ciò che è stato detto, emerge che Draghi si relazioni con Grillo e ... Leggi su formiche (Di venerdì 1 luglio 2022) Su eventuali elementi oggettivi nessuno si sbilancia. Non è ancora spuntato nulla che confermi o smentisca il fatto che il premier Marioabbia chiesto a Beppe Grillo di esautorare Giuseppe Conte e di deporlo dalla carica di leader del Movimento 5 Stelle. Pare ci siano state telefonate tra Conte e Grillo, messaggi tra il premier e il suo predecessore. L’unica cosa chiara è che “da parte di, qualsiasi siano state le parole pronunciate, è stata commessa una sgrammaticatura istituzionale”. Alessandra, senatrice pentastellata vicinissima a Conte di questo ne è più che convinta. Tanto di averla ribadita “personalmente in una riunione con Beppe Grillo”. In che cosa si sostanzia lodel premier, dunque? Al di là di ciò che è stato detto, emerge chesi relazioni con Grillo e ...

