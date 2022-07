L’ennesimo cambio delle regole sui crediti del superbonus (Di venerdì 1 luglio 2022) Il governo è intervenuto per la quarta volta nel tentativo di riavviare il mercato dei crediti e rimediare al blocco dei cantieri Leggi su ilpost (Di venerdì 1 luglio 2022) Il governo è intervenuto per la quarta volta nel tentativo di riavviare il mercato deie rimediare al blocco dei cantieri

Pubblicità

ilpost : L’ennesimo cambio delle regole sui crediti del superbonus - paolabardelle : RT @FrancyontheMoon: Ho scoperto che, con l'ennesimo cambio di reparto, si sono 'dimenticati' delle ferie che ho preso a fine luglio, e per… - FrancyontheMoon : Ho scoperto che, con l'ennesimo cambio di reparto, si sono 'dimenticati' delle ferie che ho preso a fine luglio, e… - princess211110 : @ppdalmon Il popolo curdo in cambio del popolo ucraino Ennesimo Agnello sacrificale sull'altare del liberismo e del… - s_schiavi : @crpiemonte l'ennesimo regalo di Torino all'Italia.... ed in cambio ? nulla come sempre -