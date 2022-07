Lazio, Reina risolve il suo contratto: farà ritorno in Spagna (Di venerdì 1 luglio 2022) Secondo quanto riportato da Sky Sport, Pepe Reina ha risolto il contratto con la Lazio. Il portiere spagnolo era legato ai biancocelesti fino al giugno del 2023, ma a sorpresa ha deciso di salutare con un anno d’anticipo. La sua intenzione sarebbe quella di tornare in patria, in Spagna. Pessime notizie per la Lazio, che dopo Strakosha perde anche Reina e dovrà accelerare i tempi per evitare che Sarri rimanga senza portiere. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) Secondo quanto riportato da Sky Sport, Pepeha risolto ilcon la. Il portiere spagnolo era legato ai biancocelesti fino al giugno del 2023, ma a sorpresa ha deciso di salutare con un anno d’anticipo. La sua intenzione sarebbe quella di tornare in patria, in. Pessime notizie per la, che dopo Strakosha perde anchee dovrà accelerare i tempi per evitare che Sarri rimanga senza portiere. SportFace.

