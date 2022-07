Pubblicità

sportli26181512 : Kvaratskhelia: 'Da piccolo sognavo il Real Madrid, ma il Napoli è un grande club': Il nuovo acquisto del Napoli Khv… - gamonapoli : @PianetaN È un grande club, con un piccolo presidente caro #kvaratskhelia , lo capirai presto. - ilnapolionline : Kvaratskhelia: 'Volevo un grande club, da piccolo il Real, il mio sogno si è avverato' - -

... sia per la squadra ma soprattutto per. Il Napoli ha preso un buon giocatore, segna ... Potrebbe incappare in qualcheerrore, nei primi periodi, ma ha tante qualità. È normale che c'...Dasognavo il Real Madrid , ma il mio sogno si è già avverato". Il georgiano già idolo dei ... molto felici del vederecosì motivato. "Kvara numero uno, a Napoli farai il botto", ...Nel corso del programma “Si Gonfia La Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto l’ex giocatore Christian Zaccardo, intermediario dell’operazione che ha portato Kvaratskhelia a Napoli. “Ho svolto un ruo ..."Benvenuto Khvicha". Aurelio De Laurentiis ha dato così il benvenuto a Kvaratskhelia, il talento georgiano su cui il Napoli ha puntato tanto per il post Insigne. Basta leggere la il tweet con cui lo h ...