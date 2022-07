Juventus, per Zaniolo serve l’incastro giusto: due le ipotesi con la Roma (Di venerdì 1 luglio 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri non mollano la pista Zaniolo, ma serve l’incastro giusto con la Roma La Juventus non molla la presa su Nicolò Zaniolo. È lui il jolly-fantasista individuato da Allegri per dare ancora più imprevedibilità e fantasia al reparto d’attacco dei bianconeri. Con la Roma si cerca il giusto incastro dopo l’incontro dei giorni scorsi. Da un lato la possibilità di portare avanti un’operazione in prestito oneroso con obbligo di riscatto, dall’altro l’idea di inerire contropartite tecniche gradite a Mourinho. Ciò che è certo è che se dovesse partire De Ligt la Juve avrebbe margini di manovra ancora maggiori. A riportarlo è Tuttosport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Calciomercato: i bianconeri non mollano la pista, macon laLanon molla la presa su Nicolò. È lui il jolly-fantasista individuato da Allegri per dare ancora più imprevedibilità e fantasia al reparto d’attacco dei bianconeri. Con lasi cerca ilincastro dopo l’incontro dei giorni scorsi. Da un lato la possibilità di portare avanti un’operazione in prestito oneroso con obbligo di riscatto, dall’altro l’idea di inerire contropartite tecniche gradite a Mourinho. Ciò che è certo è che se dovesse partire De Ligt la Juve avrebbe margini di manovra ancora maggiori. A riportarlo è Tuttosport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ...

