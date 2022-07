Istat | l’inflazione a giugno schizza all’8% | record dal 1986 Sempre più cari carburante e cibo

Leggi su open.online

(Di venerdì 1 luglio 2022) Continua la corsa dei prezzi in Italia, confermata dalla prima stima dell’sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di(Nic) che ha registrato un aumento mensile dell’1,2%, dal 6,8% del mese precedente, e dell’8% su base annua. Si tratta del picco massimo toccato da 36 anni, quando a gennaiotoccò quota 8,2%. «Le tensioni inflazionistiche continuano a propagarsi dai beni energetici» commenta l’istituto di statistica, secondo cui la crescita passa dal 42,6% di maggio al 48,7% di. In particolare a salire sono i prezzi sui beni energetici non regolamentati, come i carburanti passati dal 32,9% al 39,9%. In aumento anche i beni energetici regolamentati, che registrano una crescitaelevata ma comunque stabile a 64,3%. Nel carrello della spesa ...