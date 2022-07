Istat, inflazione all'8 per cento. Landini: "Non è il momento dei bonus ma di aumentare i salari" (Di venerdì 1 luglio 2022) Come nel 1986. A giugno l'inflazione è salita all'8 per cento su base annua, un livello pari a quello del gennaio di trentacinque anni fa, quando fu dell'8,2 per cento. Lo certifica l'Istat nelle sue stime preliminari, secondo cui rispetto a maggio cresce anche l'indice dei prezzi al consumo dell'1,2 per cento. Come spiega l'Istituto di statistica, le tensioni inflazionistiche continuano a propagarsi a partire dai beni energetici - in particolare da quelli non regolamentati come i carburanti - agli altri beni e ai servizi. Perciò, si legge nel commento Istat, "i prezzi al consumo al netto degli energetici e degli alimentari freschi (componente di fondo; +3,8%) e al netto dei soli beni energetici (+4,2%) registrano aumenti che non si vedevano rispettivamente da agosto 1996 e da giugno ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 1 luglio 2022) Come nel 1986. A giugno l'è salita all'8 persu base annua, un livello pari a quello del gennaio di trentacinque anni fa, quando fu dell'8,2 per. Lo certifica l'nelle sue stime preliminari, secondo cui rispetto a maggio cresce anche l'indice dei prezzi al consumo dell'1,2 per. Come spiega l'Istituto di statistica, le tensioni inflazionistiche continuano a propagarsi a partire dai beni energetici - in particolare da quelli non regolamentati come i carburanti - agli altri beni e ai servizi. Perciò, si legge nel commento, "i prezzi al consumo al netto degli energetici e degli alimentari freschi (componente di fondo; +3,8%) e al netto dei soli beni energetici (+4,2%) registrano aumenti che non si vedevano rispettivamente da agosto 1996 e da giugno ...

matteosalvinimi : Inflazione, costo della vita e bollette ai massimi dal 1986, ma la sinistra vuole approvare leggi sulla droga liber… - Agenzia_Ansa : Non si ferma la corsa dell'inflazione che a giugno accelera di nuovo e schizza all'8%, al top dal gennaio 1986, qu… - istat_it : Prezzi al consumo: secondo le stime preliminari a giugno inflazione all’8% (dal 6,8% del mese precedente) #istat… - samontalbano49 : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: “i dati #Istat sull’#inflazione indicano un’emergenza che non ammette più rinvii: il governo apra subito i… - pietrospeedtwit : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: “i dati #Istat sull’#inflazione indicano un’emergenza che non ammette più rinvii: il governo apra subito i… -