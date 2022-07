Incidente sul lavoro a Roma, operaio precipita dal carrello elevatore (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma. Gli incidenti sul lavoro e le morti bianche sono uno dei flagelli del nostro Paese. La sensibilità sul tema, nonostante i numeri tragici ed altisonanti, è ancora fin troppo scarsa, sia da parte dei media sia da parte di chi la sicurezza dovrebbe garantirla, tutti i giorni. Ennesimo Incidente sul lavoro a Roma Proprio ieri mattina, giovedì 30 giugno, un’altra tragedia è stata sfiorata. L’ennesimo Incidente che ha rischiato di lasciarsi alle spalle un’altra vittima del lavoro. Il fatto è accaduto in via Luigi Gaetano Marini altezza civico 42, all’interno di un cantiere per lavori di rifacimento della facciata del palazzo. Leggi anche: Incidente sul lavoro a Roma nella sede del Municipio: operaio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 1 luglio 2022). Gli incidenti sule le morti bianche sono uno dei flagelli del nostro Paese. La sensibilità sul tema, nonostante i numeri tragici ed altisonanti, è ancora fin troppo scarsa, sia da parte dei media sia da parte di chi la sicurezza dovrebbe garantirla, tutti i giorni. EnnesimosulProprio ieri mattina, giovedì 30 giugno, un’altra tragedia è stata sfiorata. L’ennesimoche ha rischiato di lasciarsi alle spalle un’altra vittima del. Il fatto è accaduto in via Luigi Gaetano Marini altezza civico 42, all’interno di un cantiere per lavori di rifacimento della facciata del palazzo. Leggi anche:sulnella sede del Municipio:...

