Il retroscena | Chiellini ha fatto l' ultimo regalo alla Juve - Top News

Pubblicità

CalcioOggi : Cambiaso alla Juve grazie a... Chiellini: il retroscena - - zazoomblog : Cambiaso alla Juve grazie a... Chiellini: il retroscena - #Cambiaso #grazie #Chiellini: - ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: #Cambiaso alla #Juve grazie a... #Chiellini : il retroscena - sportli26181512 : Cambiaso alla Juve grazie a... Chiellini: il retroscena: Giorgio Chiellini ha lasciato la Juventus per iniziare una… - cmdotcom : #Cambiaso alla #Juve grazie a... #Chiellini : il retroscena -

Calciomercato.com

A raccontare ilè la Gazzetta dello Sport, che scrive di un sms inviato dall'ex capitano della Vecchia Signora al difensore romeno: Dopo il messaggio di, Dragusin avrebbe vinto ...... come una telefonata di Galliani a Corrado e idella trattativa che vedrà il giocatore ...inoltre vorrebbero anche Manuel De Luca ed è tra le pieghe di questa situazione chee ... Cambiaso alla Juve grazie a... Chiellini: il retroscena Giorgio Chiellini ha lasciato la Juventus per iniziare una nuova avventura a Los Angeles, ma anche dagli Stati Uniti non ha mancato di fare un ultimo regalo ai bianconeri: l'ex capitano infatti ha dat ...L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene, ai microfoni di Tuttosport ha fatto intendere come De Ligt possa andare via ...