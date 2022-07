Graduatorie GPS, ecco chi potrà sciogliere la riserva con abilitazione da concorso ordinario e/o specializzazione sostegno. FAQ (Di venerdì 1 luglio 2022) GPS Graduatorie provinciali e di istituto per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24: il Ministero ha comunicato il periodo temporale utile per lo scioglimento della riserva, comunicato dagli aspiranti durante la compilazione della domanda entro il 31 maggio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 1 luglio 2022) GPSprovinciali e di istituto per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24: il Ministero ha comunicato il periodo temporale utile per lo scioglimento della, comunicato dagli aspiranti durante la compilazione della domanda entro il 31 maggio. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Graduatorie GPS, ecco chi potrà sciogliere la riserva con abilitazione da concorso ordinario e/o specializzazione s… - VeroBorr : RT @TecnicaScuola: Graduatorie docenti, funzioni per le istanze di scioglimento delle riserve in GaE e GPS e di conferma dei servizi nelle… - TecnicaScuola : Graduatorie docenti, funzioni per le istanze di scioglimento delle riserve in GaE e GPS e di conferma dei servizi n… - SindacatoAsset : Graduatorie Docenti Gps Al via le domande per lo scioglimento della riserva - ProDocente : Graduatorie docenti, funzioni per le istanze di scioglimento delle riserve in GaE e GPS e di conferma dei servizi n… -