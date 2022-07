Genitori dicono addio al loro neonato staccando il respiratore, lui inizia a respirare (Di venerdì 1 luglio 2022) Sicuramente tutte le donne sono d’accordo nel dire che la gravidanza e il parto possono essere un periodo spaventoso. Tutto ciò che si desidera è solo partorire un bambino sano, che pianga e scalci. Ma una mamma ha dovuto affrontare l’impensabile perché il suo bambino è nato con problemi di salute che gli hanno fatto avere bisogno di un respiratore. Lisa Hough ha pubblicato una foto del suo dolcissimo nipotino nato da sua figlia Chelsea. Inoltre, ha parlato della decisione incredibilmente difficile che ha dovuto prendere sua figlia. La mamma e nonna, ha rivelato che il nipotino Karson è nato con tanti problemi di salute. “L’unico modo per descrivere ciò che è successo è che questo bellissimo bambino ha sofferto due condizioni traumatiche molto rare e completamente distinte una dall’altra,” ha scritto nonna Lisa sulla sua pagina Facebook. Inoltre, ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 1 luglio 2022) Sicuramente tutte le donne sono d’accordo nel dire che la gravidanza e il parto possono essere un periodo spaventoso. Tutto ciò che si desidera è solo partorire un bambino sano, che pianga e scalci. Ma una mamma ha dovuto affrontare l’impensabile perché il suo bambino è nato con problemi di salute che gli hanno fatto avere bisogno di un. Lisa Hough ha pubblicato una foto del suo dolcissimo nipotino nato da sua figlia Chelsea. Inoltre, ha parlato della decisione incredibilmente difficile che ha dovuto prendere sua figlia. La mamma e nonna, ha rivelato che il nipotino Karson è nato con tanti problemi di salute. “L’unico modo per descrivere ciò che è successo è che questo bellissimo bambino ha sofferto due condizioni traumatiche molto rare e completamente distinte una dall’altra,” ha scritto nonna Lisa sulla sua pagina Facebook. Inoltre, ...

Pubblicità

lucamazzivr : @j_gufo Guarda io ti stimo tantissimo e ti seguo con piacere ma questa volta l'hai fatta un po fuori dal vaso.... È… - littlemvoony : @atitecuidoyo Ma quell che dicono “come fate a non avere contanti in tasca?” lo dicono solo perché i contanti gliel… - jdkimtired : volere questo stile ma avere dei genitori che ti dicono che l’oversize ti stia male è un altro tipo di dolore - enfperalta : questo in generale era il sentimento che mi raccontano i miei e anche le mie amiche dicono che i genitori si sentiv… - littlemvoony : Ma quell che dicono “come fate a non avere contanti in tasca?” lo dicono solo perché i contanti glieli danno i geni… -