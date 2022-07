Flavio Briatore, tutto è bene ciò che finisce bene: “Messaggio di stima…” – FOTO (Di venerdì 1 luglio 2022) Buone notizie per il manager e imprenditore. La polemica per Flavio Briatore sembra essere ormai alle spalle, e a dargliene certezza è un fatto solo. Sono giorni che il manager… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 1 luglio 2022) Buone notizie per il manager e imprenditore. La polemica persembra essere ormai alle spalle, e a dargliene certezza è un fatto solo. Sono giorni che il manager… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

NapoliAddict : Napoli, statuina per Flavio Briatore: 'Fiero di fa parte del Presepe napoletano!' (FOTO) #Napoli #ForzaNapoliSempre… - oudreihorne : Se se Umberto Tozzi de che: è Flavio Briatore. . . #TIMSummerHits - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO SHOW - Napoli, spunta la statuina di Flavio Briatore: 'Fiero di essere entrato a far parte del Presepe Napoletano'… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO SHOW - Napoli, spunta la statuina di Flavio Briatore: 'Fiero di essere entrato a far parte del Presepe Napoletano'… - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO SHOW - Napoli, spunta la statuina di Flavio Briatore: 'Fiero di essere entrato a far parte del Presepe Napoletano'… -