F1, GP Gran Bretagna 2022: orario d'inizio e come vedere in tv le prove libere (Di venerdì 1 luglio 2022) Quest'oggi a Silverstone vanno in scena le prime due sessioni di prove libere per il Gran Premio di Gran Bretagna 2022, valido come decimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il leggendario tracciato del Northamptonshire ospita un appuntamento cruciale nella sfida iridata tra Red Bull e Ferrari, chiamata ad invertire un trend negativo che dura ormai da oltre due mesi. La Scuderia di Maranello è ormai spalle al muro e non può più permettersi passi falsi per continuare a sognare di lottare fino in fondo almeno per il titolo piloti con Charles Leclerc, staccato ad oggi di 49 punti dal leader e campione in carica Max Verstappen e di 3 punti dal messicano Sergio Perez. Le prove libere del venerdì a Silverstone saranno trasmesse in ...

