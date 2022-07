Ex Verona | Tudor può ripartire dalla Ligue 1

(Di venerdì 1 luglio 2022) Dopo aver detto addio al, Igorpotrebbe1: è un nome caldo per la panchina del Marsiglia.

Pubblicità

ChristianDiBene : Il #Verona rischia di distruggere una squadra, fuori #Casale #Ilic #Cancellieri e forse anche #Barak e sicuramente… - sportli26181512 : Juve, #Frabotta va al Lecce: operazione ufficiale, i dettagli: Il terzino sinistro passa ai salentini, neopromossi… - Milan73961431 : @CapitanFarris @SacroFuoco @PaganoMattia @marifcinter Il verona sembrava stesse facendo la partita della vita (esul… - ilcomunista87 : @contefiele aggiungerei l'esultanza di tudor al gol dell'1-0 del verona... l'unica non-partita delle ultime 6 è sta… - AndreaCende : @ChristianConte_ @ncorrasco Vabbè il Verona non è che sia tutta sta grande squadra, è l’allenatore Tudor che è brav… -

L' Hellassi prepara ad aprire ufficialmente la stagione 2022/2023. All'indomani della presentazione ... essendo stato nominato successore di Igordopo l'esperienza positiva con l'Udinese.... in quella scorsa era partito di slancio con Di Francesco, poilo ha centellinato di più e ha ...ingresso per finire sotto i riflettori dei club di Serie A di fascia superiore rispetto al. ...L'analisi sul nuovo esterno dei biancocelesti, Cancellieri, e perché potrebbe davvero "esplodere" alla corte di Maurizio Sarr ...Matteo Cancellieri è un nuovo giocatore della Lazio, il suo ex allenatore Piccareta racconta il ragazzo che ha conosciuto alla ...