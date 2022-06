Dries Mertens non è più un giocatore del Napoli | un’ovvietà che fa male

(Di venerdì 1 luglio 2022) 1 luglio 2022non è più undel. L’accordo per il rinnovo non c’è e può firmare con qualsiasi altro club. Quanto scritto è, ma talvolta anche le cose scontate fanno. Perchéed ilsono stati una cosa sola per 9 anni, conditi da 148 gol e magie incredibili, gesti d’amore e scambi d’affetto. Insomma qualcosa che va oltre il calcio, non sarà un caso cheabbia chiamato il figlio Ciro Romeo. C’è chi dice che sia stato per ruffianeria, ma a noi piace pensare che lo abbia fatto per amore. Ed allora proprio in virtù di questo sentimento, che si declina non solo tra due persone che si vogliono bene, sarebbe stato bello se la storia traed il ...

Superato per una manciata di voti(33%), anche lui giunto all'addio dal Napoli dopo la mancata intesa per il rinnovo. Ultimi due posti occupati invece da una vecchia conoscenza della ...Le parole di Eziolino Capuano sul rinnovo dicon il Napoli: "Una via di mezzo si può trovare" Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l'allenatore Eziolino Capuano ha parlato della situazione tra il Napoli e. Di seguito le ... Le rivelazioni del giornalista Alfredo Pedullà sul mercato in entrata e in uscita del club di Aurelio De Laurentiis.