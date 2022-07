Cittadinanza, Salvini soffia su paura e xenofobia: 'Così l'avranno anche delinquenti e babygang' (Di venerdì 1 luglio 2022) Matteo Salvini torna ai suoi stucchevoli elenchi, e stavolta si produce in una lista dei motivi per cui - secondo lui - lo ius scholae sarebbe sbagliato. Su twitter il leader della Lega ha pubblicato ... Leggi su globalist (Di venerdì 1 luglio 2022) Matteotorna ai suoi stucchevoli elenchi, e stavolta si produce in una lista dei motivi per cui - secondo lui - lo ius scholae sarebbe sbagliato. Su twitter il leader della Lega ha pubblicato ...

Pubblicità

riccardomagi : La Camera discute di #Cannabis e #Cittadinanza e sembra quasi di stare in un Paese normale. Poi Salvini minaccia… - max_pell : RT @GerosaLorenzo: Due bambini nascono nello stesso ospedale, vanno insieme alla materna ed alle elementari, le medie nella stessa ma per S… - ugoarrigo : RT @GerosaLorenzo: Due bambini nascono nello stesso ospedale, vanno insieme alla materna ed alle elementari, le medie nella stessa ma per S… - jadarf1 : RT @Sydwerehere: Meloni e Salvini che dicono che la cittadinanza non si regala ma si merita che voto hanno preso all’esame per diventare ci… - Sydwerehere : Meloni e Salvini che dicono che la cittadinanza non si regala ma si merita che voto hanno preso all’esame per diven… -