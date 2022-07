Calcio: Supercoppa italiana torna in Arabia Saudita, Milan-Inter il 18 gennaio a Riyadh (Di venerdì 1 luglio 2022) Milano, 1 lug. - (Adnkronos) - La finale della Supercoppa italiana torna a disputarsi in Arabia Saudita. Il match tra Milan e Inter si giocherà a Riyadh il 18 gennaio 2023. Lo annuncia la Lega Serie A in una nota. Leggi su iltempo (Di venerdì 1 luglio 2022)o, 1 lug. - (Adnkronos) - La finale dellaa disputarsi in. Il match trasi giocherà ail 182023. Lo annuncia la Lega Serie A in una nota.

