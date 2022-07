Calcio | Genoa Gilardino nuovo allenatore della formazione Primavera

Pubblicità

Cambiaso alla Juve affare fatto. Grazie a Chiellini - Gilardino è il nuovo allenatore della squadra Primavera del Genoa

Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Genoa Primavera. Il tecnico, campione del mondo nel 2006, da giocatore ha segnato 20 reti in 52 partite con la maglia del Grifone. In precedenza ha allenato Siena, Pro Vercelli e Rezzato. La formazione Primavera del Genoa dopo la retrocessione ripartirà dal campionato Primavera 2. Il Milan, dopo aver trovato la quadra per i rinnovi di Maldini e Massara, adesso deve pensare anche agli altri. Spunta un nuovo nodo da sciogliere.