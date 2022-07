Bremer, Pedullà: “Nessun incontro oggi con l’Inter. Su Pinamonti…” (Di venerdì 1 luglio 2022) PEDULLA – Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, parlando del futuro di Bremer. Ecco quanto affermato. “Nessun incontro oggi per Gleison Bremer all’Inter. Meglio ancora: Nessun incontro programmato per un motivo molto semplice. l’Inter aspetta che il Paris Saint–Germain faccia l’offerta al rialzo per Milan Skriniar, poi andrà subito dal Torino per chiudere. Bremer viene accostato ad altri club, ma lui vuole mantenere la parola data all’Inter diversi mesi fa. Quanto a Pinamonti c’è stato un incontro, senza il coinvolgimento dell’Atalanta, in cui è stata ribadita la sua volontà ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 1 luglio 2022) PEDULLA – Alfredo, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, parlando del futuro di. Ecco quanto affermato. “per Gleisonal. Meglio ancora:programmato per un motivo molto semplice.aspetta che il Paris Saint–Germain faccia l’offerta al rialzo per Milan Skriniar, poi andrà subito dal Torino per chiudere.viene accostato ad altri club, ma lui vuole mantenere la parola data aldiversi mesi fa. Quanto a Pinamonti c’è stato un, senza il coinvolgimento dell’Atalanta, in cui è stata ribadita la sua volontà ...

