Benevento | si è conclusa la fase di prelazione | scattata la vendita libera degli abbonamenti

(Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si è chiusa ieri la primadella campagnavarata dalCalcio per la stagione 2022/23. Ladi, partita lo scorso 13 giugno e riservata ai vecchi abbonati, ha fatto registrare un totale di 2.615 sottoscrizioni. Da questa mattina èla seconda, quella dellache andrà avanti fino alle ore 23:59 del 12 agosto, vale a dire il giorno che precederà il primo fine settimana di campionato. Discreto il numero di tifosi delche si sono recato allo stadio “Ciro Vigorito” e presso i punti autorizzati allaper sottoscrivere l’abbonamento. Va ricordato, inoltre, che è ...

Pubblicità

Ottopagine

Importante è stata l'annata appenaa Chiavari, con ben 35 presenze (di cui 31 da titolare),... Manca solo l'annuncio, con ilche è sempre più vicino a concludere la seconda operazione ...... ruolo che, per definizione, richiede grande continuità, Letizia nella stagione appenaè ... sui 120 disponibili, nel match di Coppa Italia- Spal 2 - 1 , deciso dal gol di Moncini ... Benevento, in arrivo Karic dalla Virtus Entella “Sarei davvero curiosa di sapere chi per primo ha tirato fuori la notizia dell’ipotetico accorpamento del Tribunale di Avellino con quello di Benevento ... lascia poco spazio all’interpretazione”, ...“In seguito ad una richiesta di accesso agli atti protocollata al Settore Patrimonio del Comune di Benevento, nella quale si chiedeva se l’utilizzo del Campo di Rugby ad uso ricreativo con un’attività ...