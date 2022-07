Ariadna Romero lancia una frecciatina: la modella interviene sui rumors (VIDEO) (Di venerdì 1 luglio 2022) Ariadna Romero lancia una frecciatina: la modella replica agli ultimi rumors apparsi in rete con una stories Instagram. Ecco le sue parole Ariadna Romero è amatissima da intere generazioni. Grazie alla sua estrema dolcezza, è riuscita negli anni a realizzare una brillante carriera e sta continuando a raggiungere importanti traguardi professionali. Il grande pubblico l’ha ammirata e supportata durante l’avventura a Pechino Express condivisa con la collega Francesca Fioretti. La modella è diventata mamma per la prima volta del piccolo Leonardo nato nel 2017 dalla precedente storia d’amore con lo showman Pierpaolo Pretelli. Il prossimo 18 luglio, Leo compirà cinque anni, e anche quest’anno non mancherà una super festa a tema, mamma ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 1 luglio 2022)una: lareplica agli ultimiapparsi in rete con una stories Instagram. Ecco le sue paroleè amatissima da intere generazioni. Grazie alla sua estrema dolcezza, è riuscita negli anni a realizzare una brillante carriera e sta continuando a raggiungere importanti traguardi professionali. Il grande pubblico l’ha ammirata e supportata durante l’avventura a Pechino Express condivisa con la collega Francesca Fioretti. Laè diventata mamma per la prima volta del piccolo Leonardo nato nel 2017 dalla precedente storia d’amore con lo showman Pierpaolo Pretelli. Il prossimo 18 luglio, Leo compirà cinque anni, e anche quest’anno non mancherà una super festa a tema, mamma ...

Pubblicità

361_magazine : - blogtivvu : Nuovo amore per la ex di Pierpaolo Pretelli? Ariadna Romero interviene sul gossip e lancia delle “accuse” - fanpage : La modella Ariadna Romero appare sempre più vicina a Nicola Ventola, ex calciatore che è stato a lungo legato alla… - zazoomblog : Ariadna Romero flirt in corso con l’ex fidanzato di Bianca Guaccero? Le segnalazioni - #Ariadna #Romero #flirt… - zazoomblog : “Ha un nuovo fidanzato”. Ariadna Romero voce bomba. E spunta la prova - #nuovo #fidanzato”. #Ariadna #Romero -