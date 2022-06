Zaniolo alla Juventus: spunta una contropartita di lusso (Di giovedì 30 giugno 2022) Il calciomercato di Roma e Juventus entra nel vivo: non solo Zaniolo sul piatto, ecco la pedina che può sbloccare l’affare Un’annata chiusa nel migliore dei modi. La Roma di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 30 giugno 2022) Il calciomercato di Roma eentra nel vivo: non solosul piatto, ecco la pedina che può sbloccare l’affare Un’annata chiusa nel migliore dei modi. La Roma di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

MarcelloChirico : Pressing #Juventus su #Zaniolo. Imminente contatto diretto tra dirigenze @juventusfc e @OfficialASRoma .Sempre più… - capuanogio : #Juventus in pressing su #Zaniolo e la #Roma è disposta a trattare, anche se non vuole contropartite tecniche. Gial… - GoalItalia : La Juve fa sul serio per Zaniolo: offerto Arthur alla Roma ?? I giallorossi lo valutano 50 milioni di euro ?? [?… - miki_cr01 : Potrebbe essere un'operazione complessiva di 40 milioni. 10 milioni di prestito istantaneo + 30 come obbligo di ris… - giuseppe_carrus : @mirkonicolino Scusa @massimozampini ma non dovevamo fare scambio alla pari con Zaniolo, come diceva il buon Repice… -