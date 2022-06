Pubblicità

Gazzetta_it : Wimbledon ha perso la Coda: crollo degli spettatori (e il Covid non c'entra) - sportli26181512 : Wimbledon, Djokovic cannibale contro i giocatori serbi: Kecmanovic è avvisato: Wimbledon, Djokovic cannibale contro… - vfishkia : Ho letto una notizia che diceva a Wimbledon passano Sinner e Cocciaretto. Infatti Cocciaretto al secondo turno ha perso 64 64 da Irina Begu - StefaniaVaselli : RT @Covidioti: Non avrà vinto #Wimbledon (anzi, ha perso con #Djokovic) MA si è guadagnato con grande merito la medaglia d'oro come #covidi… - lorenzofares : Al 3T di #Wimbledon2022 Jannik #Sinner ???? ha John Isner ???? (64 76 67 64 ad Andy Murray ????) 1-1 gli H2H:Jannik ha p… -

La Gazzetta dello Sport

Che qualcosa sia cambiato arispetto agli altri anni te ne accorgi da quello che ti dice l'addetta dei biglietti in sala stampa. Fino al 2019 c'erano code, ballottaggi, tremendi sorteggioni in sala mensa, preghiere e ...è sempre. E poi ci sono i soldi, il prize money che è stato aumentato proprio ... Chi vince si porta a casa due milioni di sterline, chi haal primo turno se ne è messe già in ... Wimbledon, crollo spettatori: i numeri e le ragioni (ma il torneo fa finta di niente) Tennis | Featured, Wimbledon | Esce la testa di serie numero 17 Bautista-Agut per ritiro, per il resto non ci sono sorprese fin qui nel tabellone maschile nella giornata odierna ...Stefanos Tsitsipas passeggia su Jordan Thompson e raggiunge il terzo turno. Ad aspettarlo c'è Nick Kyrgios per una sfida da scintille ...