Wimbledon 2022, Sonego può regalarsi Nadal: cosa tenere d’occhio nel day 4 (Di giovedì 30 giugno 2022) Nel day 4 di Wimbledon 2022 andranno in scena i secondi turni della parte bassa del tabellone maschile e della parte alta di quello femminile. Finalmente il meteo, dopo i capricci dei primi tre giorni, dovrebbe concedere un po’ di tregua almeno fino al Middle Sunday, che da quest’anno vedrà regolarmente tennis sui campi dell’All England Club. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa tenere d’occhio in questa giornata. NORMALE RODAGGIO – Rafael Nadal sarà il secondo match di giornata sul Centre Court contro il lituano Ricardas Berankis. Quest’ultimo sa già cosa vuol dire misurarsi con l’ex numero uno del mondo, che quest’anno si è imposto in due set agli ottavi di finale del Melbourne Summer set, torneo preparatorio degli Australian Open. Per il maiorchino vale lo stesso ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 giugno 2022) Nel day 4 diandranno in scena i secondi turni della parte bassa del tabellone maschile e della parte alta di quello femminile. Finalmente il meteo, dopo i capricci dei primi tre giorni, dovrebbe concedere un po’ di tregua almeno fino al Middle Sunday, che da quest’anno vedrà regolarmente tennis sui campi dell’All England Club. Andiamo a vedere nel dettaglioin questa giornata. NORMALE RODAGGIO – Rafaelsarà il secondo match di giornata sul Centre Court contro il lituano Ricardas Berankis. Quest’ultimo sa giàvuol dire misurarsi con l’ex numero uno del mondo, che quest’anno si è imposto in due set agli ottavi di finale del Melbourne Summer set, torneo preparatorio degli Australian Open. Per il maiorchino vale lo stesso ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Parole che non avremmo mai voluto sentire da Matteo Berrettini ?? Il suo messaggio completo - repubblica : Wimbledon, il tampone non era obbligatorio: Berrettini rinuncia al torneo, scopre di essere positivo con un test ch… - ilpost : Matteo Berrettini è risultato positivo al coronavirus e non potrà partecipare a Wimbledon - sportface2016 : #Wimbledon | #Sonego può regalarsi #Nadal: cosa tenere d'occhio nel day 4 - SportRepubblica : Wimbledon, Sonego sfida Gaston: dove vedere la sfida in tv [aggiornamento delle 09:13] -