Whatsapp: in arrivo gli avatar e nuove reaction per la chat - Tech - quotidiano.net (Di giovedì 30 giugno 2022) L'icona dell'app Whatsapp su smartphone Whatsapp è pronta a lanciare gli avatar nell'app di messaggistica. La chat di proprietà di Meta , come rivelato dagli esperti di WABetaInfo , ha iniziato i test ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) L'icona dell'appsu smartphoneè pronta a lanciare glinell'app di messaggistica. Ladi proprietà di Meta , come rivelato dagli esperti di WABetaInfo , ha iniziato i test ...

Pubblicità

feralrry : @dontvstop ho letto su whatsapp arrivo subito - fainformazione : WhatsApp: usabili tutte le emoji come Reactions. In arrivo avatar nelle videocall Le novità del nuovo recap relati… - fainfoscienza : WhatsApp: usabili tutte le emoji come Reactions. In arrivo avatar nelle videocall Le novità del nuovo recap relati… - tecnoandroidit : WhatsApp: un aggiornamento terribile ha sconvolto la comunità, sono scappati tutti - Magari qualcuno non lo ricord… - matricedigitale : WhatsApp Business: in arrivo nuova funzione di @liviovarriale #Tech #Business #evidenza #WhatsApp -