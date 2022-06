Villaggio dei Ragazzi, al via le iscrizioni alla scuola superiore per mediatori linguistici (Di giovedì 30 giugno 2022) La scuola superiore per mediatori linguistici “Villaggio dei Ragazzi” è nata nel 1989 come scuola superiore per Interpreti e Traduttori grazie all’intuizione e alla lungimiranza di don Salvatore d’Angelo, sacerdote e fondatore dell’ente Maddalonese, che intravide nell’insegnamento delle lingue straniere uno strumento concreto per gli studenti di entrare in contatto con il resto del mondo. Nell’anno 1989, la scuola superiore Interpreti e Traduttori ha avuto il riconoscimento con D.M. 19/5/1989. A seguito del D.M. n. 38/2002, con cui è stato riformato l’ordinamento degli studi del settore, la scuola ha ottenuto il riconoscimento (D.M. del 31/7/2003) e da allora è abilitata ad attivare ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 giugno 2022) Laperdei” è nata nel 1989 comeper Interpreti e Traduttori grazie all’intuizione elungimiranza di don Salvatore d’Angelo, sacerdote e fondatore dell’ente Maddalonese, che intravide nell’insegnamento delle lingue straniere uno strumento concreto per gli studenti di entrare in contatto con il resto del mondo. Nell’anno 1989, laInterpreti e Traduttori ha avuto il riconoscimento con D.M. 19/5/1989. A seguito del D.M. n. 38/2002, con cui è stato riformato l’ordinamento degli studi del settore, laha ottenuto il riconoscimento (D.M. del 31/7/2003) e da allora è abilitata ad attivare ...

