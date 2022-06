Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2022 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

DEL 30 GIUGNOORE 18:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L'A24, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA. TRAFFICO BLOCCATO SULLA TANGENZIALE TRA VIA DEL FORO ITALICO E LA CIRCONVALNE SALARIA A SEGUITO DI UN INCIDENTE PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE EST. SI RALLENTA INOLTRE SULLA PONTINA TRA VIA DEI RUTULI E APRILIA VERSO LATINA. SI PROCEDE A RILENTO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE CASTEL FUSANO; INFINE SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA LITORANEA CHE PROVOCA CODE TRA CAPOCOTTA E VILLAGGIO TOGNAZZI IN ...