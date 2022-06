Vende alcolici a un ragazzo di 15 anni, arriva la stangata del giudice: locale chiuso per tre mesi (Di giovedì 30 giugno 2022) MACERATA - Vodka lemon servito a un under 16, chiuso il bar 'Spritz & Chips'. Martedì pomeriggio gli agenti della polizia locale hanno eseguito il provvedimento disposto dal giudice di Pace di ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 30 giugno 2022) MACERATA - Vodka lemon servito a un under 16,il bar 'Spritz & Chips'. Martedì pomeriggio gli agenti della poliziahanno eseguito il provvedimento disposto daldi Pace di ...

