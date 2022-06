Ultime Notizie – Doppio record mondiale di apnea per disabili di Ileana Colanero e Fabrizio Pagani (Di giovedì 30 giugno 2022) Ilenia Colanero e Fabrizio Pagani hanno stabilito, nelle acque antistanti il Comune di Scarlino (Gr), il nuovo record del mondo di apnea per disabili organizzato dalla Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee). I giudici internazionali della Cmas presenti nella ‘Solmine deep water area’ hanno ratificato la distanza di – 20 metri per Ilenia Colanero di Lanciano (Ch) e –35 metri per Fabrizio Pagani di Terni. Un Doppio tuffo nel blu per entrambi sotto gli occhi vigili della Guardia Costiera, della Croce Rossa e lo Scarlino Diving Center che hanno garantito la sicurezza in acqua in collaborazione con Sos Villaggi per bambini e l’Ambito Maremma Toscana Nord. “Il record di Scarlino ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 giugno 2022) Ileniahanno stabilito, nelle acque antistanti il Comune di Scarlino (Gr), il nuovodel mondo diperorganizzato dalla Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee). I giudici internazionali della Cmas presenti nella ‘Solmine deep water area’ hanno ratificato la distanza di – 20 metri per Ileniadi Lanciano (Ch) e –35 metri perdi Terni. Untuffo nel blu per entrambi sotto gli occhi vigili della Guardia Costiera, della Croce Rossa e lo Scarlino Diving Center che hanno garantito la sicurezza in acqua in collaborazione con Sos Villaggi per bambini e l’Ambito Maremma Toscana Nord. “Ildi Scarlino ...

