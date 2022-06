Tour de France 2022, 1° tappa cronometro individuale Copenaghen: percorso, orari e altimetria (Di giovedì 30 giugno 2022) Venerdì 1° luglio scatta l'edizione numero 109 del Tour de France con le prime tre tappe che si disputeranno oltre i confini Francesi: in Danimarca. La prima maglia gialla, dopo cinque anni, sarà di nuovo assegnata da una prova a cronometro. L'ultima volta, nel 2017, curiosamente sempre il 1° luglio: nella crono di Düsseldorf, in Germania, si impose il britannico Geraint Thomas. Il primo atto della Grande Boucle 2022 si correrà lungo un circuito cittadino di Copenaghen per un totale di 13,2 km, con il nostro Filippo Ganna che potrebbe conquistare il successo di tappa e il simbolo del primato. Il percorso e gli orari della 1° tappa La prima tappa del Tour de France ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 30 giugno 2022) Venerdì 1° luglio scatta l'edizione numero 109 deldecon le prime tre tappe che si disputeranno oltre i confinisi: in Danimarca. La prima maglia gialla, dopo cinque anni, sarà di nuovo assegnata da una prova a. L'ultima volta, nel 2017, curiosamente sempre il 1° luglio: nella crono di Düsseldorf, in Germania, si impose il britannico Geraint Thomas. Il primo atto della Grande Bouclesi correrà lungo un circuito cittadino diper un totale di 13,2 km, con il nostro Filippo Ganna che potrebbe conquistare il successo die il simbolo del primato. Ile glidella 1°La primadelde...

Pubblicità

Silvia_Mio86 : RT @brontolodesign: Campionati del mondo di nuoto stupendi,giochi del mediterraneo tinti d azzurro ,domani inizierà il Tour de France,poi c… - brontolodesign : Campionati del mondo di nuoto stupendi,giochi del mediterraneo tinti d azzurro ,domani inizierà il Tour de France,p… - gapetv : RT @repubblica: Tour de France, la guida: i protagonisti, il percorso, dove seguirlo in tv [di Cosimo Cito] - Piergiulio58 : Tour de France 2022, hotel della Bahrain-Victorious perquisito in Danimarca - SpazioCiclismo ANCORA?! ?? - zazoomblog : Tour de France 2022 obiettivo maglia gialla per Filippo Ganna. Van Aert e non solo: tutti gli avversari da battere… -