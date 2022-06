Tabacci: "In Senato ho dato il mio simbolo a Di Maio: Luigi è un tipo coraggioso" (Di giovedì 30 giugno 2022) "Di cosa si stupisce?". Di nulla, sottosegretario Bruno Tabacci. La notizia però va data: il gruppo di Luigi Di Maio al Senato si aggancerà al suo simbolo. Così facendo uscirà dalla palude del misto con tutti i vantaggi che ne conseguono. Un bel gesto da parte sua, o no? "E allora? Qual è il problema? Comunque sì: il gruppo si chiamerà "Insieme per il futuro-Centro democratico". Non ci trovo nulla di strano. Già in passato se non avessi fatto operazioni simili i radicali di Emma Bonino non sarebbero entrati in Parlamento". Come giudica la scissione di Luigi Di Maio dal M5s? "Ho avuto già modo di dichiararlo nei giorni scorsi: considero l'operazione degli Esteri coraggiosa e per questo ho deciso in qualche modo di supportarla". E' un modo secondo anche lei per ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 30 giugno 2022) "Di cosa si stupisce?". Di nulla, sottosegretario Bruno. La notizia però va data: il gruppo diDialsi aggancerà al suo. Così facendo uscirà dalla palude del misto con tutti i vantaggi che ne conseguono. Un bel gesto da parte sua, o no? "E allora? Qual è il problema? Comunque sì: il gruppo si chiamerà "Insieme per il futuro-Centro democratico". Non ci trovo nulla di strano. Già in passato se non avessi fatto operazioni simili i radicali di Emma Bonino non sarebbero entrati in Parlamento". Come giudica la scissione diDidal M5s? "Ho avuto già modo di dichiararlo nei giorni scorsi: considero l'operazione degli Esteri coraggiosa e per questo ho deciso in qualche modo di supportarla". E' un modo secondo anche lei per ...

