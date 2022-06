Pubblicità

dchmne : @PSG_inside Annonce Vitinha - sportli26181512 : PSG: Vitinha è già in città, ufficialità ad un passo: Secondo quanto riferisce RMC Sport, il centrocampista del Por… - Emperor_Ronkov : RT @Ekremkonur: ?? Vitinha ?? PSG ? ?? Arsenal ? #AFC ?? Manchester United ? #MUFC - 7Cantona87 : RT @Ekremkonur: ?? Vitinha ?? PSG ? ?? Arsenal ? #AFC ?? Manchester United ? #MUFC - Konurekrem : RT @Ekremkonur: ?? Vitinha ?? PSG ? ?? Arsenal ? #AFC ?? Manchester United ? #MUFC -

, Skriniar , Scamacca e Renato Sanches . Sono i quattro calciatori che avrebbero detto di sì al Paris Saint Germain secondo il sito di Le Parisien . In particolare, Skriniar aspetterenne solo l'...Per il quotidiano portoghese O Jogo , è imminente l'ufficializzazione dell'acquisto dal Porto diper i 40 milioni di euro della sua clausola rescissoria. PSG, stallo sul pagamento della clausola di Vitinha. Il Porto vuole chiudere entro il 30 Internacional português é esperado nas próximas horas em Paris para realizar exames médicos e assinar contrato por cinco épocas.Vitinha vai ser mesmo jogador do Paris Saint-Germain, segundo garantem os jornais "O Jogo" e "Record". No entanto, as duas publicações diferem em relação à forma de pagamento. O jornal "O Jogo" garant ...