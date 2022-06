Polizia Penitenziaria, sindacati: “Noi non festeggeremo” (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Ogni giorno nelle carceri campane contiamo gravissimi eventi critici (aggressioni, colluttazioni, minacce, tentativi di evasione) che si ripercuotono sulle già precarie condizioni lavorative dei poliziotti penitenziari, sempre più soli e privi di adeguati strumenti di difesa”, quindi, “non vi è alcun motivo per festeggiare”: “Questa ricorrenza ci deve far riflettere sul futuro del Corpo, e sul malessere generale che vive giornalmente il Personale“. Lo scrivono i segretari regionali campani del sindacati di Polizia Penitenziaria OSAPP, Si.N.A.P.Pe, UIL P.A. PP, USPP, FNS CISL, CNPP, FP CGIL in una nota nella quale annunciano che no saranno presenti ai festeggiamenti per il 205mo Anniversario della fondazione del Corpo che si terranno domani primo luglio nel carcere di Napoli Secondigliano. “Non ha ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Ogni giorno nelle carceri campane contiamo gravissimi eventi critici (aggressioni, colluttazioni, minacce, tentativi di evasione) che si ripercuotono sulle già precarie condizioni lavorative dei poliziotti penitenziari, sempre più soli e privi di adeguati strumenti di difesa”, quindi, “non vi è alcun motivo per festeggiare”: “Questa ricorrenza ci deve far riflettere sul futuro del Corpo, e sul malessere generale che vive giornalmente il Personale“. Lo scrivono i segretari regionali campani deldiOSAPP, Si.N.A.P.Pe, UIL P.A. PP, USPP, FNS CISL, CNPP, FP CGIL in una nota nella quale annunciano che no saranno presenti ai festeggiamenti per il 205mo Anniversario della fondazione del Corpo che si terranno domani primo luglio nel carcere di Napoli Secondigliano. “Non ha ...

