Paola Turci e Francesca Pascale si sposano. Il matrimonio sabato in Toscana (Di giovedì 30 giugno 2022) Paola Turci e Francesca Pascale si sposano. Come riporta Leggo.it il matrimonio si celebrerà questo sabato 2 luglio a Montalcino in Toscana. L'ex compagna di Silvio Berlusconi e la cantante stanno insieme da tempo ormai e non hanno mai nascosto la loro storia d'amore, ma nemmeno l'hanno voluta sbandierare. E adesso è arrivato per loro il "grande giorno". Paola Turci e Francesca Pascale si sposano Sono passati due anni, ricorda il quotidiano, da quando la coppia è stata fotografata in barca durante una vacanza nel Cilento. Le immagini pubblicate sul settimanale Oggi gettarono il seme della curiosità sul loro legame, che fu successivamente confermato dalle dirette ...

