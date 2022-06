Max Giusti: “Gru cattivissimo in Minions 2 perché brutto come me” (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – “I cattivi hanno sempre più chiavi di lettura rispetto ai buoni; Gru è cattivo perché è brutto, è grasso, ha bisogno di essere accettato… un po’ come me da ragazzo e forse anche ora!”. Max Giusti suggerisce nuove identificazioni con il personaggio di Gru, cui dona la voce nel doppiaggio italiano di ‘Minions 2: come Gru diventa cattivissimo’, il film d’animazione portato al ‘Taormina Film Festival’, dal 18 agosto nelle sale cinematografiche. Spiega l’attore romano, ricordando anche la sua adolescenza vissuta nella borgata del Trullo all’estrema periferia di Roma: “Non sono mai stato un ‘bello’, ho sempre avuto qualche chilo di troppo, a scuola le più belle della classe non mi hanno mai filato… Ecco perché dico di aver sempre sentito il ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – “I cattivi hanno sempre più chiavi di lettura rispetto ai buoni; Gru è cattivo, è grasso, ha bisogno di essere accettato… un po’me da ragazzo e forse anche ora!”. Maxsuggerisce nuove identificazioni con il personaggio di Gru, cui dona la voce nel doppiaggio italiano di ‘2:Gru diventa’, il film d’animazione portato al ‘Taormina Film Festival’, dal 18 agosto nelle sale cinematografiche. Spiega l’attore romano, ricordando anche la sua adolescenza vissuta nella borgata del Trullo all’estrema periferia di Roma: “Non sono mai stato un ‘bello’, ho sempre avuto qualche chilo di troppo, a scuola le più belle della classe non mi hanno mai filato… Eccodico di aver sempre sentito il ...

