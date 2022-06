Mascherine FFP2 obbligatorie | Accordo tra le parti: bisognerà tornare a utilizzarle (Di giovedì 30 giugno 2022) Mascherine FFP2 Pronta una nuova disposizione da parte del Governo italiano in merito alla lotta contro il Covid-19: novità per le Mascherine FFP2 Lo Stato di Emergenza per la pandemia da Covid-19 è ufficialmente finito ma gli esperti continuano con attenzione a monitorare i dati. Una condizione necessaria visto il numero ancora costante dei positivi e la presenza di ricoverati in terapia intensiva. Anche per questo e soprattutto in vista del prossimo autunno, il Governo sembra intenzionato ad emanare un nuovo decreto. Novità potrebbero presto arrivare soprattutto in merito all’utilizzo dei dispositivi di sicurezza personale con particolare attenzione alle Mascherine FFP2. Un nuovo Accordo siglato in queste ore tra le ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 30 giugno 2022)Pronta una nuova disposizione da parte del Governo italiano in merito alla lotta contro il Covid-19: novità per leLo Stato di Emergenza per la pandemia da Covid-19 è ufficialmente finito ma gli esperti continuano con attenzione a monitorare i dati. Una condizione necessaria visto il numero ancora costante dei positivi e la presenza di ricoverati in terapia intensiva. Anche per questo e soprattutto in vista del prossimo autunno, il Governo sembra intenzionato ad emanare un nuovo decreto. Novità potrebbero presto arrivare soprattutto in merito all’utilizzo dei dispositivi di sicurezza personale concolare attenzione alle. Un nuovosiglato in queste ore tra le ...

