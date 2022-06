Marco Giallini critica il passaggio di Rocco Schiavone su Rai1

(Di giovedì 30 giugno 2022)hato la scelta di spostaresu: la notizia è stata diffusa ieri durante la presentazione dei palinsesti Rai. Una delle novità dei palinsesti Rai è ildida Rai2 a: la scelta è statata da. Il protagonista della serie è convinto che il pubblico dell'ammiraglia di viale Mazzini non sia pronto per lo stile trasgressivo della fiction tratta dai libri di Antonio Manzini.ha esordito su Rai 2 nel 2016 con l'episodio Pista nera. La prossima stagione sarà la quinta e, a differenza delle altre, andrà in onda su Rai 1, dove forse ...

Marco Giallini e Giuseppe Maggio interpretano uno scrittore in crisi creativa dopo il suo unico, grande, successo letterario, e un venticinquenne brillante neolaureato in Lettere, in 'La mia ombra è tua'. Marco Giallini non usa mezzi termini. "Rocco Schiavone passa su Rai1? È una scelta sbagliata". L'attore romano ... Rocco Schiavone 5 andrà in onda su Raiuno e non su Raidue: Marco Giallini si è detto contrario, ma il momento potrebbe essere ...