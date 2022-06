Manchester United, Bruno Fernandes: “Aspetto Cristiano Ronaldo lunedì alla ripresa degli allenamenti” (Di giovedì 30 giugno 2022) Il centrocampista del Manchester United, Bruno Fernandes, ha parlato in merito ad un possibile addio di Cristiano Ronaldo dai Red Devils. Ecco le sue parole: “Aspetto Cristiano Ronaldo lunedì per allenarci. Non mi Aspetto nient’altro. Per quanto ne so, non c’è nient’altro che questo. Tutti si prendono cura del proprio futuro, ma non credo che il club sia disposto a perdere un valore come Cristiano. Un giorno il ritorno di Ronaldo allo Sporting? Sarebbe un grande momento. Penso che tutti si aspettano questo, o vorrebbero che accadesse. Dipende molto da cosa vuole Cristiano per il futuro. Vuole giocare ancora per tanti anni, vediamo cosa deciderà. ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 giugno 2022) Il centrocampista del, ha parlato in merito ad un possibile addio didai Red Devils. Ecco le sue parole: “per allenarci. Non minient’altro. Per quanto ne so, non c’è nient’altro che questo. Tutti si prendono cura del proprio futuro, ma non credo che il club sia disposto a perdere un valore come. Un giorno il ritorno diallo Sporting? Sarebbe un grande momento. Penso che tutti si aspettano questo, o vorrebbero che accadesse. Dipende molto da cosa vuoleper il futuro. Vuole giocare ancora per tanti anni, vediamo cosa deciderà. ...

